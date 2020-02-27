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Tahran'da yarın cuma namazı kılınmayacak
[Fotoğraf: AA]
İran'ın başkenti Tahran'da, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle yarın cuma namazı kılınmayacağı bildirildi.
Tahran Cuma Namazları Düzenleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi'nin bu hafta başkentte cuma namazı kılınmaması kararı aldığı belirtildi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla salgının yoğun olduğu yerlerde cuma namazlarının kılınmayacağını ifade etmişti.
Ölü sayısı artıyor
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.
Etiketler: tahran cuma namazı iran koronavirüs coronavirüs covid-19Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:19
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