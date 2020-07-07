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Tahran'da oksijen tankı patlaması: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde oksijen tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonundaki habere göre, başkentin Bakırşehr bölgesindeki bir fabrikada oksijen tankı dolumu esnasında patlama meydana geldi.
Gece saatlerindeki patlama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Patlama, çevredeki yapılarda hasara yol açtı.
Etiketler: tahran'da patlama iran'da patlama oksijen tankıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 10:09
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