Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ekonomisi olumsuz etkilenen ülkelerden İngiltere’de, otomobil pazarı da payına düşeni aldı. Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneğinin (SMMT) paylaştığı yeni otomobil tescil verileri, koronavirüs krizinin piyasa üzerindeki etkisini daha net ortaya koyuyor.

Geçen yıl haziran ayında 223 bin 421 yeni otomobil satıldı ancak bu sayı 2020'de yüzde 35 düşerek 145 bin 377'ye geriledi.

Yıllık en büyük düşüş nisan ve mayıs aylarında görülürken, haziran verileri de İngiltere otomobil endüstrisi için pek parlak değil.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

30 Haziran itibarıyla bir kıyaslama yapmak gerekirse, geçen yıla göre yüzde 49'luk bir azalma söz konusu.

6 ayda sadece 653 bin 502 yeni otomobil İngiliz yollarına katıldı. Bu, 1971'den bu yana en düşük seviye.

Verilerle ilgili değerlendirme yapan SMMT CEO'su Mike Hawes, şunları söyledi:

"Karantina sırasında gördüğümüz en düşük seviyelerin üzerinde talep artışı olduğunu görmek hoş olsa da bu bir iyileşme ya da zar zor bir yeniden başlatma değil. Haziran kayıtlarının çoğu, nihayetinde pandemi öncesi siparişlerini veren müşterilere atfedilebilir ve önemli harcamalara duyulan istek tartışmalı."