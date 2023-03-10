Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahran’da meydana gelen gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Rey kentinin Alain bölgesinde bir konutta meydana gelen gaz patlamasında 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki, olayda 3’ü kadın 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Söz konusu olayda yaralanan 7 kişinin ise acil yardım ekiplerince hastanelere kaldırıldığını aktaran Meleki, patlamadan etkilenen kişilerin tamamının Pakistan vatandaşı olduğunu kaydetti.
Etiketler: İran
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