Beyaz Saray'ın kamuoyuna açıkladığı 2024 mali yılı bütçe belgelerinde 63,1 milyar doların Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı için ayrıldığı, 7,4 milyar doların ise yönetimin katkı sağladığı diğer uluslararası programlar için ayrıldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bütçeye yönelik memnuniyetini dile getirdi.

Blinken, "Müttefiklerimizi ve ortaklarımızın sorunları ele alırken bizimle birlikte çalışmak üzere bir araya getirilmesi için ABD diplomasisinin tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çin'in Nüfuzuna Karşı Mücadele Fonu için 400 milyon dolar

Dışişlerinden bütçenin detaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bütçede Ukrayna'nın savaş sonrasında toparlanması ve savaştan etkilenen bölgelerin istikrara kavuşturulması için 1,7 milyar dolar fon ayrıldığı kaydedildi.

Bütçede Çin'in Nüfuzuna Karşı Mücadele Fonu için 400 milyon dolar ayrıldığı ifade edilen açıklamada, diğer taraftan Çin ile rekabet etmek üzere açılan yeni bir fon kapsamında dünya çapında stratejik yapı projelerinin desteklenmesi için 2 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki ekonomileri güçlendirmek için 2 milyar dolar, bölgede sermaye artırımları için 2 milyar dolar ve gelecek 20 yılda Özgür Dernekler Sözleşmesi'nin yenilenmesi için 7,1 milyar dolar ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Bütçede ayrıca, ABD'nin Hint-Pasifik Stratejisi'nin uygulanması için bölgedeki ortakları güçlendirmek üzere 2,3 milyar dolar ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, ekonomi, enerji, gıda ve sağlık güvenliği, iklim krizi ve düzensiz göç ve insani felaketler dahil diğer küresel zorluklarla mücadele için 28 milyar dolardan fazla fon ayrıldığı kaydedilirken, ABD'nin bütçe kapsamında 2024'te ülkeye 25 bin mülteciyi kabul edeceği ifade edildi.

Biden yönetiminin Demokrasi Zirvesi'ne katılan ülkeler başta olmak üzere küresel demokratik katılım için 3,4 milyar dolar yardım fonu ayırdığı kaydedildi.