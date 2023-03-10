Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber, AA
Almanya'da silahlı saldırı: 7 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü belirtildi.
Alman medyası Hamburg'un Grossborstel semtindeki Yehova Şahitlerine ait bir kiliseye saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırganla birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.
Çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyı güvenlik çevrelerinin "öfkeden kaynaklanan" bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.
Polisin açıklamasında özel bir çevik kuvvet biriminin 3 katlı kilise binasına girdiği esnada bir el silah sesi duyulduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ölenlerin arasında bulunabileceği kaydedildi.
Almanya'nın Hamburg kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı.https://t.co/SmLiNLvXQC pic.twitter.com/Qye4Qeoh53— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2023
Etiketler: Almanya Son Dakika
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