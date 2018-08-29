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Tacikistan'dan Özbekistan'a transit muafiyeti

Tacikistan hükümeti, Özbekistan'a ait binek araç ve otobüsleri transit geçiş ücretlerinden muaf tuttu.

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Tacikistandan Özbekistana transit muafiyeti

Tacikistan Gümrük Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanan kararnameyle, Tacikistan topraklarından transit geçiş yapacak Özbekistan'a ait binek araç ve otobüslere uygulanan transit geçiş ücreti iptal edildi.

Açıklamada, kararın Özbekistan'a ait binek araç ve otobüslerin Tacikistan üzerinden transit geçişleri için koşulların iyileştirilmesi amacıyla alındığı kaydedildi.

17 yıl sonra ilk ziyaret 

Geçen hafta Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın, 17 yıl aradan sonra Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini öngören 20'den fazla anlaşma imzalanmıştı. 

Özbekistan ile Tacikistan arasında yaşanan durgun bir sürecin ardından son dönemde taraflar arasındaki ilişkilerde normalleşme başlarken, bu dönemde iki ülke arasında vizeler karşılıklı iptal edildi, uçak ve otobüs seferleri yeniden başlatıldı.

Ülkeler arasında çeşitli dönemlerde kapatılan sınır kapıları yeniden açılırken, Özbekistan kendi topraklarından Tacikistan'a yük taşımacılığı için transit tarifelerini düşürdü ve sökülen demiryolu onarılarak taraflar arasındaki demiryolu taşımacılığına imkan sağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tacikistan, özbekistan, transit muafiyeti, transit geçiş ücreti
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