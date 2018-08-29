Pasifik Okyanusu'nda 7,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü, Loyaute Adaları'nın en güneyindeki Mare Adası'nın 230 kilometre doğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Okyanus tabanının 26 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen depremde, can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına dair henüz bir bilgi edinilemedi.

Pasifik Dev Dalga Uyarı Merkezi, depremin Pasifik genelini etkileyebilecek dev dalga oluşturmasını beklemediklerini kaydetti.

Yeni Kaledonya, kuzeyindeki bağımsız Vanuatu Adaları ile birlikte Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA