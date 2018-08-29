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İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 27 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gece yapılan baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 27 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Gözaltına alınanların soruşturma için ilgili kurumlara sevk edildiği aktarıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli var.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, Batı Şeria
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