Tacikistan Adliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ saflarında öldürülen eski Tacik komutan Halim Gulmuradov’un oğlu Behruz Gulmurad ile diğer mahkumlar tarafından organize edilen isyanda, 3 gardiyan ve 29 mahkum öldü.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensubu olan mahkumların, isyan sırasında 3 gardiyanı ve 5 mahkumu öldürdüğü, bazı mahkumları yaraladığı ve örgüte mensup 8 mahkumu serbest bıraktığı belirtildi.

Olay sonrası emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 mahkumun öldürüldüğü, 35'inin yakalandığı ifade edildi.

Uzmanlar, ülkedeki cezaevlerinde mahkumlar arasında aşırıcılığın hızla yayıldığını dile getiriyor.

Geçen kasım ayında Tacikistan’ın kuzeyindeki Hocand Cezaevi'nde çıkan isyanda 2 gardiyan ve 25 mahkum hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA