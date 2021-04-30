Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suzuki oksijen yetersizliği sebebiyle Hindistan'daki üretimini askıya alıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Suzuki, COVID-19 salgınıyla bağlantılı olarak sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'daki tesislerinde üretime ara verecek. İmalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.
Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japon üretici, araç parça üretiminde kullanılan oksijeninin bulunamaması sebebiyle Hindistan'daki imalatını askıya alacak.
Suzuki'nin 1-9 Mayıs döneminde ülkedeki 3 fabrikasında imalata ara verilmesinden hangi modellerin etkileneceği açıklanmadı.
Vaka durumuna göre karar verilecek
Hindistan'da COVID-19 vakalarındaki artış, sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açtı.
Suzuki, Hindistan'daki vaka durumunun seyrine göre üretim bantlarının yeniden hizmete dönmesine karar verecek.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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