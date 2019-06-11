Leonardo da Vinci’nin en ünlü eserlerinden olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kuzeni aracılığıyla satın aldığı Salvator Mundi tablosunun, prensin lüks yatında olduğu iddia edildi.

Sanat yayın organı ArtNet’teki habere göre resim, Bin Salman’a ait, 50 kişilik mürettebatı olan, bir helikopter pisti ve bir denizaltı askısı bulunan Serene adlı devasa yatta tutuluyor.

Christie's Müzayede Evinin 2 yıl önce New York'ta düzenlediği açık artırmada İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin rekor bedele satılan tablosunun gizli alıcısının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman olduğu ileri sürülmüştü.

Kuzeni tarafından satın alındığı iddia edilmişti

New York Times gazetesinin Amerikalı yetkililere ve konuyla ilgili bilgisi olan bir Arap kaynağa dayandırdığı haberinde, Bin Salman'ın tabloyu 450,3 milyon dolara kuzeni Prens Bader bin Abdullah aracılığıyla satın aldığı ancak asıl alıcının Veliaht Prens olduğu belirtilmişti.

Prens Bader, ülkesinde imtiyaz sahibi olduğu gazeteye yaptığı açıklamada, New York Times'ın haberini yalanlamıştı.

New York Times, Bin Salman'ın neden tablonun alıcısı olarak görünmekten kaçındığına yönelik, ülkesinde bizzat kendi girişimiyle Kraliyet ailesi mensuplarına karşı yürütülen yolsuzluk operasyonu devam ederken, adının böyle rekor bir sanat eseri alımıyla anılmasını istemediği yorumunu yapmıştı.

Tablo, uluslararası sanat piyasasında bugüne dek en yüksek bedelle satılan sanat eseri olmuştu. Önceki rekor, 2011'de 250 milyon dolara alıcı bulan Fransız ressam Paul Cezanne'ın "Kağıt Oynayanlar" tablosuydu.

Uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen "Salvator Mundi", 2005'te yeniden keşfedildikten sonra 2011'de sergilenmişti. Tablo, 15 Kasım 2017'de Christie's Müzayede Evinde satışa çıkarılmıştı.

Hazreti İsa'nın Rönesans üslubundaki bir portresi olan tabloda tek elini takdis için kaldıran Hazreti İsa'nın diğer elinde dünyayı simgeleyen cam bir küre tuttuğu görülüyor.

Kaynak: Reuters