Anvers Ceza Mahkemesi, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Müslümanlara karşı "nefret dolu ve ırkçı" paylaşımlar yapan 65 yaşında bir kişiyi, 10 aylık hapis ve 800 euro para cezasına çarptırdı.

Kararda, "Fidelio" ismiyle paylaşım yapan kişinin "Müslümanları öldürün, onlara karşı şiddet uygulayın" tarzında ifadeler içeren mesajlar paylaştığı belirtilerek, bunun hoşgörü ve eşit haklar ilkelerine dayanan toplum düzenine zarar verdiği vurgulandı.

Cezaya çarptırılan kişinin sabıkası bulunmaması nedeniyle tecilli hapis kararı verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA