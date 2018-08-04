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Suudi öğrenciler İsrailli öğrencilerin elini sıkmadı

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı terörü protesto eden Suudi Arabistanlı öğrenciler, Ukrayna’da düzenlenen bir spor müsabakasında İsrailli öğrencilerin ellerini sıkmayı reddetti.

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Ukrayna’da gerçekleşen uluslararası bir spor müsabakasında, Suudi Arabistan’ı temsil eden 2 öğrenci, spor salonundan ayrılmadan önce İsrail takımından 2 öğrenci ile karşı karşıya geldi.

İsrail devletinin Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddeti protesto eden Arap öğrenciler, İsrail takımındaki öğrencilerin uzattığı eli sıkmayı reddetti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Arap gençlerin İsrail takımını sakince reddettiği ve daha sonra olaysız bir şekilde salondan ayrıldığı görüldü.

Suudi aktivistler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde yayıldı.

Suudi öğrencilerden İsrail bayrağı tepkisi

Geçtiğimiz günlerde de Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşen Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda ödül alan Suudi bir öğrenci, İsrailli öğrencilerin yanında bayrak açmayı reddederek İran takımının yanına geçmişti.

Kaynak: İHA

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