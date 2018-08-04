Hamas lideri Heniyye’nin ablası da İsrail sınırında

"Şehit Muhammed Tarık Dar Yusuf’a Vefa" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün bu haftaki gösterisine katılan Hamas lideri Heniyye’nin kız kardeşi Saadiyye, İsrail askerlerinin namluları gölgesinde açıklama yaptı.

Kardeş Heniyye, kendisinin de diğer Filistinliler gibi gasbedilen haklarını geri almak için sınıra geldiğini belirterek, 30 Mart’tan bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katıldığını söyledi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Heniyye, "Küçüğümüzden büyüğümüze topraklarımızı özgürleştirene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

"Hiç şüphesiz biz galip geleceğiz"

Filistin topraklarının Yahudiler tarafından gasbedildiğine dikkati çeken Saadiyye Heniyye, Kur’an-ı Kerim'den ayetler okuyarak, "Topraklarımız, haklarımız gasbedildi. Allah’tan başka yanımızda duran kimse olmadı. Burada gördükleriniz Allah’ın askerleridir. Hiç şüphesiz biz galip geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail’in gücünü örümcek ağının zayıflığına benzeten Heniyye, Şehit Muhammed Ebu Yusuf’a işaret ederek, "İşte bizim evlatlarımız güçlerini Allah’tan alıyor. Canımızla, kanımızla, mallarımızla ve evlatlarımızla Allah yolunda mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye halkını ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlıyoruz"

Kız kardeş Heniyye, başta ABD ve İsrail olmak üzere bazı Batı ve Arap ülkelerinin Filistin halkını parçalamaya çalıştığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yüzyılın Anlaşması planı asla başarılı olamayacaktır. Ne pahasına olursa olsun, canımızla, kanımızla başarılı olmasına izin vermeyeceğiz. Yüzyılın Anlaşması'nı ayaklarımız altına alacağız."

Son olarak, Türkiye’ye mesaj veren Heniyye, "Türkiye halkını ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlıyoruz. Türkiye ile gurur duyuyoruz. Türkiye’nin tarihi güç ve izzetine kavuşması için dua ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA