İsrail Filistinlileri bombaladı

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde işgal karşıtı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri 19. cumasında da devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 220 Filistinliyi yaraladığını kaydetti.

Kudra, söz konusu yaralılardan 90'ının gerçek mermiyle vurulduğunu aktardı.

Gazze sınırındaki gösterilerde bugün Yahya Yagi (25) isimli Filistinli bir genç İsrail askerlerince vurularak şehit edilmişti.

Bombalı saldırı kameralara yansıdı

İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır bombalı saldırı kameralara yansıdı.

Saldırının görüntüleri, Gazze sınırında yaşananların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA / AA