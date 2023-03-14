Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan’ın Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu.
Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu. Şehirde gökyüzü turuncuya dönerken, görüş mesafesi önemli derecede düştü.
Kum fırtınası nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı.
Sürücülerin araçlarını yavaş sürmelerini ve her zaman farlarını açık tutmaları çağrısında bulunan yetkililer, solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin evden çıkmamasını istedi.
Etiketler: Suudi Arabistan Fırtına
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