Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru
Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturacak.
Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Türkiye ve Suriye'de depremzedelere destek için hava yardım koridoru oluşturulması talimatı verdi.
Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından oluşturulacak hava yardım koridoruyla deprem bölgelerine tıbbi malzemelerin yanı sıra barınma, gıda ve lojistik destekler ulaştırılacak.
Kral Selman ve Prens Bin Selman ayrıca, depremzedeler için ülkede bir yardım kampanyası başlatılması talimatı verdi.
Etiketler: Suudi Arabistan Suriye Kahramanmaraş Deprem
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