Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, depremzedeler için 86 ton insani yardım malzemesi taşıyan 16. uçak Gaziantep'e gitmek üzere Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan ayrıldı.

Haberde, uçağın 1700 çadır, 10 bin 800 adet kışlık yardım paketi, 2 bin 520 uyku tulumu ve 1800 battaniyeden oluşan 86 tonluk insani yardım malzemesi taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu yardım malzemelerinin, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda insani yardım için oluşturulan hava koridoruyla Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'dan gönderilen 15. yardım uçağı dün Gaziantep Havalimanı'na ulaşmıştı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezine ait Sahem Platformu verilerine göre, "Katkılarınız Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin acılarını hafifletiyor" temasıyla devam eden yardım kampanyasında ise şu ana kadar 128 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

Kampanyaya 2 milyon 247 binden fazla kişi bağışta bulundu.