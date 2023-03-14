Felaketin boyutlarının benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu defalarca dile getiren Birleşmiş Milletler depremlerden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

BM Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, felaketin boyutunu ve deprem bölgesindeki çalışmaların detaylarını TRT Haber’e anlattı.

Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları aşacak

Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Louisa Vinton Türkiye'de depremlerin neden olduğu hasarın 100 milyar doları aşabileceğini açıkladı.

"Yeniden yapılanma maliyetine baktığımızda 100 milyar dolarlık bir meblağ tahmin ediyoruz ki bu çok büyük bir rakam. Uluslararası fedakarlık burada devreye giriyor. acil durum müdahalesi için, dünyanın dört bir yanından ülkeler türkiye ile dayanışma içindeydi. Mesajımız, herkesin yardım etmeye devam etmesi ve bu dayanışmayı mali açıdan da göstermesi gerektiğidir."

"Hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz"

Louisa Vinton felaketin boyutuna dikkati çekti.

"Yaklaşık bir hafta boyunca oradaydım ve bölgenin çoğunu ziyaret ettim. Orada gördüklerim, korku filmlerinde ya da kabuslarda gördüğümüz türdendi" dedi.

Vinton, bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

"Konteyner ve çadır kentlerin mümkün olduğunca uygun hijyen koşullarına sahip olması için çalışıyoruz. özellikle yaşlılar ve engelli bireyler için seyyar bakım merkezleri kuracağız. Bölgedeki istihdam ve geçim kaynaklarını eski haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kültürel miras anıtlarının yeniden inşası konusunda da çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Louısa Vinton, bölgedeki enkazın kaldırılmasına ilişkin çalışmalara da destek verdiklerini söyledi.