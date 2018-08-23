Suudi Arabistan'dan kutsal mekanları geliştirme projesi

Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, hac mevsiminin sona ermesi münasebetiyle Mina'daki Emirlik konutunda düzenlediği basın toplantısında, 2030 vizyonu çerçevesinde Mekke'yi ve kutsal mekanları (Arafat, Müzdelife, Mina) geliştirme projesinin ön çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Mekke ve Kutsal Mekanlar Emirlik Heyeti'ne gönderilen projenin onaylanır onaylanmaz uygulama aşamasına geçileceğini ifade eden Prens Halid, 2019 yılı içinde projeye başlanacağını öngördüklerini söyledi.

Bu yıl hacılara hizmet veren asker ve sivil toplam görevli sayısının 250 bini geçtiğini kaydeden Prens Halid, hac mevsimi süresince 32 bin doktor ve sağlık personelinin görev yaptığını aktardı.

Hacıların Arafat ile Mina arasındaki yolculuklarının tren ve otobüslerle sağlandığını belirten Prens, 360 bin hacının Arafat ile Mina arasında çalışan trenle, kalan hacıların ise 18 bin otobüsle taşındığını kaydetti.

Hacı sayısının 5 milyona çıkarılması planlanıyor

Prens Halid ayrıca hacla ilgili tüm konularda gelişmiş tekniklerin kullanılacağı akıllı hac projesinin başarılı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Mekke Emiri, 2030 vizyonu çerçevesinde hacı sayısının 5 milyona çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Katarlı hacılar

Katarlı hacılar konusuna da değinen Mekke Emiri, ülkesinin kardeş Katarlı hacıları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Katar hükümetinin de hacı adaylarının kutsal mekanlara ulaşımı konusunda kolaylık sağlamasını temenni ettiğini kaydeden Prens Halid, kutsal mekanlara gelen Katarlılara hac ibadetini yerine getirmeleri için her türlü kolaylığın sağlandığını aktardı.

Prens Halid son olarak bu yıl İran'dan 86 bin hacı adayının geldiğini ve kendilerine her türlü hizmetin sunulduğunu belirtti.

Kaynak: AA