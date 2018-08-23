ABD Başkanı Trump köşeye sıkıştı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın etrafındaki çember daralıyor.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ile 2016 başkanlık seçimi kampanyasının direktörü Paul Manafort suç işlediklerini itiraf etti.

Her ikisinin de çeşitli suçlardan yargı önüne çıkması Amerikan Başkanı Donald Trump'ı köşeye sıkıştırdı. Suçlamaların bir kısmında Donald Trump'ın da rolü olduğu iddia edildi.

Eski kampanya direktörü Manafort, seçim kampanyası paralarının usulsüz kullanımı, vergi yolsuzluğu ve dolandırıcılık gibi 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulundu.

Vergi kaçırma, sahtecilik ve kampanya harcamalarında usulsüzlük gibi 8 konuda suçunu itiraf eden Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, mahkemeye çağrıldı.

Cohen: Kadınlara para ödenmesini Trump istedi

Cohen, seçim kampanyası fonundan usulsüz harcama yaptığını söyledi. Trump'ın ilişki yaşadığı iki kadına sessiz kalmaları için para ödenmesi talimatını verdiğini ileri sürdü.

Başkan Donald Trump ise Cohen'i baskı altında yalan söylemekle suçlayarak "Hikaye uyduruyor." dedi.

Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Trump, iki kadına ödeme yapıldığını kabul etti. Ancak bunun suç olmadığını savundu. Ödemenin kampanya harcamalarından değil, kendi cebinden yapıldığını söyledi.

Daha önce ortaya çıkan, Cohen ile konuşma tapelerini yok sayan Trump, söz konusu ödemeden ise sonradan haberinin olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı'nın azledilme ihtimali

Trump'a başkanlık görevinden azledilmesi ihtimali de soruldu. Başkan Trump, "böyle birşey olursa piyasalar çöker" dedi.

Trump'ın azledilmesi konusu Amerikan medyasında da geniş yer buluyor.

CNN'in internet sitesinde yer alan Stephen Collinson imzalı analiz yazısında, ne olursa olsun, Trump'a birşey olmadığına değiniliyor. Ancak Trump'ın "hesap günü"nün geleceği ifade ediliyor.

Washington Post'taki analizde ise son gelişmelerin Trump'ın azledilmesini sağlamayacağı, ancak Trump karşıtı hamlelerin devamının geleceğine işaret etti.

Rusya soruşturması

Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Robert Mueller'ın eli güçleniyor.

Michael Cohen'in avukatı, müvekkilinin Mueller'ın ilgisini çekebilecek bilgiler de verebileceğini açıkladı. Cohen için karar duruşması 12 Aralık'ta yapılacak.

Kaynak: TRT Haber