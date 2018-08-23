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Avrupa Birliği'nden İran'a 18 milyon euroluk destek

Avrupa Birliği (AB), İran'a yapılması planlanan 50 milyon euroluk toplam destek tutarının ilki olan 18 milyon euroluk destek paketini açıkladı.

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Avrupa Birliğinden İrana 18 milyon euroluk destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik 8 milyon eurosu özel sektöre olmak üzere sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen projeler için 18 milyon euroluk paketin kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu yardım, İran nükleer anlaşması kapsamında AB tarafından yapılması planlanan 50 milyon euroluk toplam destek tutarının ilk paketini oluşturuyor.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, "İran nükleer anlaşması sonucunda AB-İran ilişkilerinin yenilenmesinden bu yana birçok sektörde iş birliğimiz arttı. Bunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu yeni paket ekonomik ve sektörel ilişkileri genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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