Türk Kızılayı Filistinlileri Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı

Filistin'de bayram buruk geçiyor. İsrail işgalinin ayırdığı Filistinliler, sadece bazı bayramlarda bir araya gelebiliyor.

Batı Şeria'da yaşayan, 5 çocuk babası Mahir Rabaya da onlardan biri.

Ailesini 3 ayda bir görebiliyor

Rabaya, hayatını Doğu Kudüs'te bulunan eski şehirde, küçük bir odası ile mutfağı olan bir evde, zor şartlar altında geçiriyor. İsrail'in Batı Şeria'lı Filistinlilere uyguladığı sınırlamalar yüzünden, günleri eşi ve çocuklarına hasret geçiyor.

"Eşim Batı Şeria’ya geldiğinde birlikte yaşayamıyoruz. Çünkü benimle birlikte yaşarsa Kudüs’te sahip olduğu sağlık sigortasını ve daimi oturma iznini kaybedecek."

Rabaya, Kudüs'e gelebilmek için İsrail'den izin almak zorunda kalıyor. Ailesini her üç ayda bir, sadece 4 defa görebiliyor. Aile'nin ihtiyaçlarını karşılamak için Mahir'in eşi de çalışıyor, ancak aldıkları maaş, ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.

Türk Kızılayı yardım için Filistin'de

Ailesinden uzakta geçirdiği bayramda, Rabaya'ya yardım elini uzatan ise Türk Kızılayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği vekalet ile, Filistin'de kurbanlar kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Türkiye'den giden Türk Kızılayı ekibi tarafından satın alınan kurbanlık hayvanlar, kesildikten sonra ortalama 4 kiloluk paketler halinde hazırlandı.

Hedef 3 bin 500 aileye ulaşmak

Kızılay Genel Müdür Danışmanı Yasir Feten, "Kudüs’te, Beit Hanine’de, El Halil’de Filistin’in bu bölgelerinde dağıtım gerçekleştireceğiz. Toplamda hedefimiz 3 bin 500 aileye ulaşmak. Kudüs’ün eski şehrinde çevre köylerinde bu dağıtımı gerçekleştirdikten sonra buradan gönlümüz rahat bir şekilde Türkiye'ye döneceğiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber