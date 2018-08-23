Türkiye bu bayram da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Türkiye her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Kurban Bayramında Irak, Afganistan ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.

Türk Kızılayı Irak'ın Musul, Kerkük ve Erbil kentlerinde 500 aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Murat Özgüven, her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 adet büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek bunun da yaklaşık 700 hisseye tekabül ettiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde yetimlerle buluştu. Yetimhanede kalan 80 çocuk, lunaparka götürüldü.

TİKA, Gazzelileri de unutmadı. İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırılar sırasında evleri zarar gören ailelere yardım elini uzattı.

TİKA tarafından inşa edilen evlerde oturan yaklaşık on bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Kaynak: TRT Haber