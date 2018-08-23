Almanya'da sendika kurmak isteyen Türk imam işten atıldı

Avrupa'da ırkçılık her geçen gün artmaya devam ederken, Almanya'da Türklere uygulanan ayrımcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Almanya'nın ilk tam zamanlı hapishane imamı Mustafa Cimşit, haklarını aramak amacıyla sendika kurmak isteyince işten atıldı.

Ayrımcılık davası açtı

İmamların, hapishanelerde görev yapan papazlarla eşit haklara sahip olabilmesi için girişimde bulunan Cimşit'in işine son verildi.

Cimşit bunun üzerine, Almanya'nın Hessen eyaletine ayrımcılık davası açtı.

Cimşit, "Aynı işi yapıyoruz, aynı hizmeti veriyoruz ancak bana diyorlar ki sen katolik ve protestan papazı haklarına sahip olamazsın, aynı eşit şartlarda çalışamazsın" dedi.

Mustafa Cimşit, davayı kazanıp işine iade edilmesi durumunda, imamların çalışma şartlarını düzeltmek için sendika kurma planını hayata geçireceğini söyledi.

"Göçmenlere şüpheyle yaklaşılması, ülkemiz için bir utanç kaynağıdır"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den ise ırkçılık karşıtı mesajlar geldi.

Türk-Alman Kahve Toplantısı'nda Almanya'da yaşayan Türklerle buluşan Steinmeier, ırkçılık ve ayrımcılığın demokrasiye verdiği zarar konusunda uyardı.

Steinmeier, "Göçmenlere şüpheyle yaklaşılması, ülkemiz için bir utanç kaynağıdır" dedi.

Kaynak: TRT Haber