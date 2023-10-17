Suudi Arabistan'dan Filistin halkının Gazze'den göçe zorlanmasına tepki

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Toplantıda, Gazze ve çevresinde yaşanan tırmanışın ardından ABD, Fransa ve Türkiye dahil dost ve kardeş ülkelerle yapılan telefon görüşmeleri ve toplantılar değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın, Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddettiği vurgulanan toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki ablukasının son bulması, saldırılara son verilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmasının öngören Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar uyarınca barış sürecine girilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu ayrıca Suudi Arabistan'ın çeşitli ülkelerle ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.