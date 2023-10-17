Gazze'deki hükümetten, "yakıt sıkıntısının insani felakete yol açacağı" uyarısı

Hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, abluka ve yoğun saldırılar altındaki Gazze'de yakıt stoklarının tükenmesine dair konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle yakıt stoklarının tükenmek üzere olduğunu, bunun da sağlık sistemini çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Maruf, şunları söyledi:

"Hastaneler elektrik olmadan hizmet veremeyeceği için yakıtın bitmesi, yaralılar, prematüre bebekler başta olmak üzere hastaların idama mahkum edilmesi anlamına geliyor."

Maruf, sadece hastanelerin değil, belediyelerin su pompalamak, kanalizasyon ve atıkları taşımak için yakıta bağımlı olduğuna işaret ederek, yakıtın olmaması durumunda Gazzelileri tehdit eden sağlık sorunları oluşacağını, belediyelerin halka içme suyu tedarik hizmetini aksatacağını vurguladı.

"Gazze'deki durum, kameralar önünde yaşanan bir insanlık felaketi." diyen Maruf, Gazze'ye yakıt, tıbbi yardım, su ve yiyecek sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini vurguladı.

Maruf, Refah'ın açılması için Arap ülkeleri ve uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı.

"Yakıt, hastalar için hayati önem taşıyor"

Filistinli doktor Asım Ceber ise yakıtın, hastalar ve yaralıların tedavisinde hayati önem taşıdığını, yakıtın tükenmesi durumunda sağlık teçhizatının işlevi ile sağlık hizmetlerinin duracağını, bunun da aralarında çocukların da olduğu binlerce hastanın "idamı" anlamına geldiğini belirtti.

Hastanelerde temel malzeme sıkıntısının yanı sıra ilaçların da kısıtlı miktarda kaldığına işaret eden Ceber, Gazze'deki sağlık personelinin var gücüyle çalışmasına rağmen güçlerinin tükenmek üzere olduğuna dikkati çekti.

Saldırıların başından bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelledi.