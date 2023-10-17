Macron: Avrupa'nın yeniden birleşmesi gerek

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenlendi.

İlerlemeye devam edeceklerini ve Arnavutluk'un "Avrupa'ya demirlemiş" bir ülke olduğuna inandığını kaydeden Macron, Arnavutluk'a ziyaretinin, ülkesinin bölgeye olan yeniden taahhüdü anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme süreci ve Arnavutluk'un AB entegrasyonuna değinerek bunun Arnavutluk'a ve halkına verilmiş bir hediye olmadığını ifade eden Macron, "Başlayan genişleme süreci hem sizin için hem de bizim için iyi bir süreç, jeopolitik bir tercih ve ortak iradedir. Aksi takdirde, bu bitmek bilmeyen süreçler, kamuoyunun hatta en Avrupa yanlılarının dahi cesaretini kırma tehlikesine neden olacaktır. (Genişlemeyi) Teknikten çok siyasi olarak istiyorum." diye konuştu.

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) hakkında değerlendirmelerde bulunan Macron, savunma, göç, enerji ve jeopolitik gibi ortak konularda saygıyla konuşabilecekleri eşitler arası bir birlik hedeflediklerini belirtti.

Macron, "Eğer Avrupa kendini bir güç olarak görecekse, jeopolitik bir kadere sahip olacaksa, yeniden birleşmesi gerekiyor." dedi.

Kosova'nın kuzeyinde son dönemde meydana gelen gerilimlere de değinen Macron, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Priştine ile Belgrad arasında var olan gerilimleri çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Fransa ve Almanya, güçlü ve iyi olduğunu düşündüğüm bir yol haritası teklifi sundular. Buna her iki tarafın da saygı göstermesini bekliyoruz. (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic'in 24 Eylül eylemlerini açıkça kınamasının onun sorumluluğu olduğunu düşünüyorum, çünkü bu sınırdaki sükunetin geri döndürülmesine katkı sağlayacaktır."

Macron, Kosovalı ve Sırp makamlardan beklentilerinin "uygunsuz koşullarda yapılan belediye seçimlerinin yeniden düzenlenmesi, Sırpların bu seçimlere ve kurumlara katılımı, Sırp Belediyeler Birliğinin Kosova makamları tarafından tanınması" olduğunu sözlerine ekledi.

"Macron'un ziyareti dostane bir ziyaret"

Arnavutluk Başbakanı Rama da Macron'un ziyaretinin, Arnavutluk'un Avrupa yolculuğunun geri döndürülemez olduğunu doğruladığını ifade etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yılı aştığına işaret eden Rama, birkaç yıl önce imzaladıkları stratejik ortaklık anlaşmasını geniş bir işbirliği yolu inşa etmelerinin temel taşı olarak nitelendirdi.

Macron'un ziyaretinin resmi bir ziyaretin ötesinde dostane bir ziyaret olduğunu belirten Rama, bunun Fransa ile Arnavutluk arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmeye yönelik bir taahhüt ziyareti olduğunu söyledi.

Kosova'nın kuzeyindeki gerilim ile Kosova-Sırbistan diyaloguna değinen Rama, iki tarafın da masasında Fransız-Alman planı bulunduğunu, bunun "Kosova'nın başına gelebilecek en iyi şey olduğunu" kaydetti.

Rama ayrıca, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylarda öldürülen silahlı grup üyesi 4 Sırp için Sırbistan genelinde yarın "ulusal yas" ilan edilmesini "Avrupa karşıtı bir skandal" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Macron'un ziyareti kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda işbirliği anlaşması imzalandı.​​​​​​​

Macron ayrıca Arnavutluk'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de görüşmüştü.