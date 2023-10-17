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Dünya
AA 17.10.2023 16:28

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Kerame Hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Kerame Hastanesinin, İsrail'in hava saldırıları sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Kerame Hastanesi hizmet dışı kaldı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan el-Kerame Hastanesinin yanı başındaki binaları bombaladığını belirtti.

Hava saldırıları sonucu Kerame Hastanesinde de oluşan ciddi hasar sebebiyle hizmet dışı kaldığını belirten Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa-Gazze Hastanesi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kurulmuş sahra hastanesinin de İsrail saldırıları sebebiyle zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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