Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi Twitter hisselerini elinde tutacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi ve Suudi Prens Velid bin Talal'ın Özel Ofisi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter'daki hisselerini elinde tutmaya devam edeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi'nin (KHC) CEO'su Bin Talal, özel ofisi ve KHC tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamayı Twitter hesabında paylaştı.
Bin Talal'ın ofisi ve KHC'nin Twitter'daki 1,89 milyar dolar değerindeki mevcut hisselerinin, Musk'ın satın aldığı Twitter'a transfer işleminin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Prens ve KHC, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar oldu." ifadelerine yer verildi.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı açıklanmıştı.
Etiketler: Twitter Sosyal Medya Suudi Arabistan SpaceX Elon Musk Tesla
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