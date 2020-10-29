Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'nda saldırı
Suudi Arabistan devlet televizyonu, Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda bir güvenlik görevlisine 'keskin bir objeyle' saldırı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'deki Fransız konsolosluğunda bir güvenlik görevlisine "kesici bir aletle" saldırıda bulunuldu.
Suudi Arabistan vatandaşı 40 yaşlarındaki saldırganın yakalandığı aktarıldı.
Mekke Bölgesi Güvenlik Güçleri Sözcüsü Muhammed el-Ğamidi de basına yaptığı açıklamada, güvenlik görevlisinin hafif yaralandığını ve tedavi için hastaneye kadırıldığını belirtti.
Ğamidi, gözaltına alınan saldırgan hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını kaydetti.
Fransa saldırıyı kınadı
Fransa'nın Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "bıçaklı" saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.
Etiketler: FransaSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 15:10
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