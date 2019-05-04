Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, 12 bin kişi çalışmaların denetlenmesi ve takibiyle görevlendirildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, Mescid-i Haram'da bulunan 210 kapı, 28 yürüyen merdiven, 38 engelli girişi, kadınlara özel 7 kapı ve köprü ile cenaze girişinin yapıldığı bir kapıdaki tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Ayrıca, 15 bin tuvalet ve 33 telefon şarj etme panosunun hazır olduğunu aktaran Sudeys, Kabe'de dağıtılmak üzere 110 bin kişilik iftar yemeği hazırlandığını belirtti.

Cuma hutbeleri 10 dile çevrilecek

Kabe'deki cuma hutbelerinin 10 dile çevrileceğini ifade eden Sudeys, dini içerikli 1 milyon 400 bin kitap, 1 milyon Kuran-ı Kerim ve farklı dillerde meal dağıtılacağı bilgisini verdi.

Sudeys, "Vakit namazlarında Kabe'ye ulaşım noktasında 45 milyon kişi düşünülerek hazırlık yapıldı." bilgisini paylaştı.

Kabe İmamı Sudeys, Mescid-i Haram özel güçlerinin ve Özel Acil Durum Güçlerinin güvenliği sağlayacağını, giriş ve çıkışlar için belirlenen planları uygulayacağını, izdiham olan yerlerde düzeni temin edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA