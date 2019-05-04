Esed'e bağlı güçler, yine sivilleri hedef aldı. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşim yerleri, havadan ve karadan bombalanıyor. Son iki gündür yoğun bombardımanda 27 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde kurduğu gözlem noktasının yakınını da vurdu. Saldırıda gözlem noktasını çevreleyen koruma duvarı isabet aldı.

Suriye'deki TSK gözlem noktasına saldırı: 2 yaralı

Saldırının ardından TSK'ye ait bir savaş uçağı eşliğinde 3 helikopterin gözlem noktasına iniş yaptığı öğrenildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde yer alan TSK'ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti.

Saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan 2 askerin Türkiye'ye tahliye edilerek, tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Saldırıların artmasıyla siviller, yaşadıkları yeri terk etmeye başladı. Saldırıdan kaçan siviller güvenli gördükleri yerleri türkiye sınır hattındaki kamplara göç ediyor. Son 3 ayda, bölgeden 140 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.

17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatı ile İdlib'teki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlanmıştı ancak, Suriye rejimine bağlı güçlerin ihlalleri devam etti.

Kaynak: TRT Haber, AA