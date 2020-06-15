Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 507 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle COVID-19 kaynaklı can kaybının bin 11'e, toplam vaka sayısının ise 132 bin 48'e yükseldiği ifade edildi.

Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 87 bin 890 olduğu kaydedildi.