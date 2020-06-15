Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı 652 oldu
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 652'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19'dan 45 kişinin daha hayatını kaybettiği ve bin 106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 652'ye, vaka sayısının da 21 bin 315'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 271 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: ırak'ta koronavirüs covid-19 COVID-19 salgınıSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 18:00
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