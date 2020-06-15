Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina yaptığı açıklamada, COVID-19'un en fazla görüldüğü 5 bölge haricinde, ülke genelinde kısıtlamaların hafifletildiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, sadece 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi ve kültürel, spor ve eğlence etkinliklerine yönelik yasağın süreceğini belirten Rajoelina, COVID-19'un en etkin olduğu bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı saatleri süresinin azaltıldığını, toplu taşıma araçlarının çalışma sürelerinin artırıldığını aktardı.

Ülkede 7-14 Haziran'da tespit edilen 245 yeni vaka ile toplam vaka sayısının bin 251'e yükseldiğini kaydeden Rajoelina, virüse yakalanan 199 kişinin iyileştiğini, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ekvator Ginesi'nde iç uçuşlar yeniden başladı

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi de en büyük iki kenti Malabo ve Bata arasındaki seyahat yasağını kaldırdı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bioko adasında yer alan başkent Malabo ile karadaki en büyük kent Bata arasındaki uçuşların bugünden itibaren yeniden başladığı belirtildi.

Bununla birlikte gece kulüpleri ve restoranların henüz açılmayacağı, kamusal alanda maske kullanımının zorunlu olacağı aktarılan açıklamada, ülke genelinde salgının başından bu yana bin 664 vakanın tespit edildiği, bunların 32'sinin ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Togo'da sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı

Diğer yandan COVID-19 nedeniyle tüm eğitim faaliyetlerine 2 aydır ara verilen Togo'da sınavlara girecek öğrenciler için eğitim yeniden başladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokul son sınıflarında eğitimin yeniden başladığı, öğrencilerin sınav öncesi 4 ila 6 hafta ders göreceği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin dersler sırasında maske takmasının zorunlu olduğu, öğretmenlerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını denetleyeceği aktarıldı.

Aktif vaka sayısının 219 olduğu Togo'da virüs bulaşan 13 kişi yaşamını yitirdi, 299 kişi sağlığına kavuştu.