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Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı arttı
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.
Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu.
Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 06:07
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