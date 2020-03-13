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Hafter milisleri Trablus'a saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'da darbeci Hafter milislerinin sivilleri yönelik saldırıları sürüyor. Milisler başkent Trablus'ta sivil yerleşim alanlarına füze attı.
Hafter milisleri, gece saatlerinde Subcuma bölgesine 7 Grad füzesiyle saldırdı.
Bu bölgede sivil yerleşim alanları bulunuyor.
Mitiga Havaalanı'na yakın bir noktada bulunan bölgeye arka arkaya düşen füzeler nedeniyle ağır hasar meydana geldi.
Subcuma bölgesinde saldırılar nedeniyle 7 okul kapatılmıştı.
Etiketler: hafter Libya trablus grad füzesiSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 05:44
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