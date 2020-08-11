Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 34 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 artarak 3 bin 233'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi, 1521 yeni vaka tespit edildi.
Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 233'e, vaka sayısı da 291 bin 468'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 255 bin 118'e ulaştığını açıkladı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs vaka sayısı ölü sayısı kovid aşısıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:49
Son Haberler
- 17:53
- 17:49
- 17:46
- 17:43
- 17:36
Sıradaki Haber
ABD polisinden 8 yaşındaki çocuğa kelepçe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz