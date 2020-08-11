Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 34 kişi yaşamını yitirdi, 1521 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 233'e, vaka sayısı da 291 bin 468'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 255 bin 118'e ulaştığını açıkladı.