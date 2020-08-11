Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD polisinden 8 yaşındaki çocuğa kelepçe
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda, öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı ortaya çıktı. 2018 yılına ait görüntü büyük tepki topladı.
Avukat Ben Crump tarafından paylaşılan video kaydı, ülke basınında geniş yer tuttu.
Kayıtta polisin, ağlayan çocuğu, gözaltına alırken "hapse gireceksin" diye tehdit ettiği görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yalnızca Avukat Crump'ın Twitter hesabında 2,3 milyon kez görüntülenen video sonrası binlerce sosyal medya kullanıcısı, gözaltı yapan polislere yönelik tepki mesajı paylaştı.
Çocuğun psikolojisinin bozulduğunu belirten aile polis memurlarına dava açtı.
Etiketler: Amerikan polisi abd polisi çocuk kelepçeSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:28
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