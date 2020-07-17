Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD polisi engelli protestocuyu düşürüp gözaltına aldı
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetini protesto gösterileri sürüyor. Los Angeles'taki gösteride polis, tekerlekli sandalyedeki siyahi protestocuyu yere düşürdü, tekerlekli sandalyesini kenara attı ve adamı gözaltına aldı.
Los Angeles'ta polis şiddetine karşı düzenlenen gösteride polis, kendisini yumrukladığını ileri sürdüğü engelli bir eylemciyi hedef aldı.
Siyahi engelli protestocuyu, tekerlekli sandalyesinden yere düşüren polis, sandalyeyi kenara attıktan sonra adamı güç kullanarak gözaltına aldı.
Polis, engelli göstericinin çantasında silah bulunduğunu ileri sürdü.
Olay, bir başka eylemci tarafından görüntülendi. Sosyal medyada, "Bizi öldürüyorlar" etiketleri ile paylaşıldı.
Siyahi engelli göstericinin gözaltında tutulduğu, Avukatların kefalet bedelini ödemek için fon oluşturduğu belirtildi.
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