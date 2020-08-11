Haber Giriş: Kaynak: AA
Lübnan'daki patlamada can kaybı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Beyrut Limanı'nda, 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.
Daha önce 163 olarak bildirilen ölü sayısı, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 171 olarak güncellendi.
Olayda 6 bin kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.
Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr ise patlama sonucu 50'si tarihi, 8 bin binada hasar oluştuğunu bildirmişti.
Etiketler: lübnan patlaması lübnan ölü sayısı beyrut ölü sayısıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 16:25
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