Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Ekonomi ve Planlama Bakanlığına yeni atama
[Fotoğraf: AP]
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ekonomi ve Planlama Bakanlığına Faysal bin Fadıl el-İbrahim'i atadı.
Kral Selman, yeni atamaların yer aldığı bir dizi kararname yayımladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, kararnameyle, Faysal bin Fadıl el-İbrahim Ekonomi ve Planlama Bakanlığına, İman el-Mutayri de Ekonomi ve Planlama Bakan Yardımcılığına atandı.
Prens Sultan bin Selman bakan rütbesinde müsteşar ve Kral Selman İnsani Yardım Kurumu Başkanı olurken, Suudi Arabistan Uzay Dairesi Başkanlığına da Abdullah bin Amir es-Suvaha getirildi.
Etiketler: Suudi Arabistan
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