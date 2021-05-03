Avustralya hükümetinin, son 2 hafta içinde Hindistan'da bulunan vatandaşlarından ülkeye giriş yasağına uymayanlara 50 bin ABD doları ve 5 yıl hapis cezası verileceğine yönelik kararı tepkilere neden oldu.

BBC'deki habere göre, Başbakan Scott Morrison, hükümetinin getirdiği yasağı savunarak, Hindistan'dan gelenlere uygulanacak yasağın "herkesin çıkarına" olduğunu söyledi.

COVID-19 salgınında siyaset ya da ideolojiye yer olmadığını belirten Morrison, bu kararın siyasetle alakası olmadığını, virüsle mücadele edildiğini vurguladı.

İnsan Hakları Komisyonundan tepki

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, hükümetin, bu önlemlerin ayrımcı olmadığını göstermesi gerektiğini belirtti.

Hükümetten bunun halk sağlığına yönelik tehditle başa çıkmanın tek uygun yolu olduğunu kanıtlaması talep edildi.