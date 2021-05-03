Yasa dışı Shiloh Yahudi yerleşim biriminden bir grup, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Calud köyüne saldırdı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in açıklamasına göre, Fanatik Yahudiler köyü taşladı ve bölgedeki bazı alanları ateşe verdi.

Olayın üzerine bölgeye gelen İsrail güçleri, köylerine yapılan saldırıya karşı koymak için toplanan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 4 kişinin yaralandığı, 11 Filistinlinin de gözaltına aldığı aktarıldı.

Köyü basan fanatik Yahudilerden ise gözaltına alınanın olmadığı belirtildi.

İşgal altındaki topraklarda yasa dışı Yahudi yerleşimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.