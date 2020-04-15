Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 6 kişinin daha COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 79'a çıktığı ülkede ayrıca 493 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 862 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 931'e ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da son olarak 143 kişide COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının bin 671'e çıktığı bildirildi.

Bakanlık, tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 663 olarak açıkladı.

Bahreyn'de bugüne kadar 7 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.