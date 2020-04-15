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Suudi Arabistan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 79'a çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 6 kişinin daha COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 79'a çıktığı ülkede ayrıca 493 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 862 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 931'e ulaştığı aktarıldı.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da son olarak 143 kişide COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının bin 671'e çıktığı bildirildi.
Bakanlık, tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 663 olarak açıkladı.
Bahreyn'de bugüne kadar 7 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:13
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