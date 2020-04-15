İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "zekat komiteleri" ile işbirliği içinde yapılan dağıtımlarda 2 bin aileye sağlık paketi ile dezenfektan ulaştırıldı.

TİKA halihazırda işitme engelli 30 kişi için cihaz, özel ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı evler için güneş paneli kurulumu ve engellilerin yaşadığı 13 evin tadilatı gibi çeşitli yardım projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

TİKA'nın Filistin'de inşa ettiği en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında "geçici karantina hastanesi" olarak kullanılması için 26 Mart'ta yetkililere devredilmişti.

Hastane, 31 Mart'ta hizmet vermeye başlamıştı.

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

TİKA, son 10 yılda gerçekleştirdiği 400'e yakın projeyle Filistinlilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

TİKA 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.