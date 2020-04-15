Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 609 bin 685 oldu.

En fazla vakanın görüldüğü New York'ta ölü sayısı 7 bin 905'e ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 984 bin, ölü sayısı ise 128 bin 71 oldu.