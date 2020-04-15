Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de 24 saatte 2 bin 410 ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.
Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 609 bin 685 oldu.
En fazla vakanın görüldüğü New York'ta ölü sayısı 7 bin 905'e ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 984 bin, ölü sayısı ise 128 bin 71 oldu.
Etiketler: abd koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:16
Son Haberler
- 17:18
- 17:13
- 17:18
- 16:57
- 17:10
Sıradaki Haber
ABD'de sanayi üretimi martta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz