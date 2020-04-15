Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman iyi ve kötü günde birbirinin yanında olduğunu hatırlattı.

''Birliğimizi ve gücümüzü buradan alıyoruz'' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye'ye teşekkür etti.

Aliyeva teşekkür mesajını Atakule'nin Azerbaycan renklerine bürünmüş fotoğrafıyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Mihriban Aliyeva 'Türkiye'ye derin şükranlarımı sunuyorum' dedi.

İyi ve kötü günde birbirine destek olan iki ülkenin gücünü bu dayanışmadan aldığını ifade etti.

Aliyeva mesajını ''Halklarımıza sağlık, ülkelerimize barış ve refah diliyorum. Yüce Tanrı dünyamızı korusun'' ifadeleriyle sonlandırdı.

Azerbaycan, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan'da Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk Bayrağı yansıtmıştı.

Türkiye de bu jest üzerine Atakule'yi, kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatmıştı.