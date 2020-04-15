Mihriban Aliyeva'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva Atakule'nin Azerbaycan renklerine bürünmüş fotoğrafıyla Türkiye'ye bir teşekkür mesajı yayınladı. İki ülke vatandaşlarına sağlık ve refah dileklerinde bulundu.
Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman iyi ve kötü günde birbirinin yanında olduğunu hatırlattı.
''Birliğimizi ve gücümüzü buradan alıyoruz'' dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye'ye teşekkür etti.
Aliyeva teşekkür mesajını Atakule'nin Azerbaycan renklerine bürünmüş fotoğrafıyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Mihriban Aliyeva 'Türkiye'ye derin şükranlarımı sunuyorum' dedi.
Qardaş Türkiyəyə dərin minnətdarlığımı bildirirəm! Ölkələrimiz daim bir-birinin yanındadır – həm sevincli günlərdə, həm çətin sınaq günlərində. Bizim birliyimiz, bizim gücümüz bundadır! Xalqlarımıza möhkəm cansağlığı, ölkələrimizə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram! Qoy Uca Tanrı dünyamızı qorusun! ⠀ Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний. В этом наше единство, наша сила! Желаю нашим народам крепкого здоровья, нашим странам - мира и благополучия! Пусть Всевышний хранит наш мир!
İyi ve kötü günde birbirine destek olan iki ülkenin gücünü bu dayanışmadan aldığını ifade etti.
Aliyeva mesajını ''Halklarımıza sağlık, ülkelerimize barış ve refah diliyorum. Yüce Tanrı dünyamızı korusun'' ifadeleriyle sonlandırdı.
Azerbaycan, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan'da Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk Bayrağı yansıtmıştı.
Türkiye de bu jest üzerine Atakule'yi, kardeş ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatmıştı.
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